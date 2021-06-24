Survivor Aleyna yaşı kaç nereli Aleyna Kalaycıoğlu sevgilisi var mı?
Survivor 2021 büyük final için geri sayım başladı, heyecan dorukta. Bu akşam yarı finale kalan 4 isimden biri de Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Parkurlardaki başarısı ile adından söz ettiren Survivor Aleyna'nın hayatı da merak edildi. Uçak mühendisi olan Aleyna'nın annesi, babası ve engelli olan kardeşi kimdir?
Artık Survivor 2021 büyük finali için geri sayım başladı. Finalist koltuğuna oturacak 2 kişi bu akşam yarı finalin ardından belli olacak. Yarı finale adına yazdıran yarışmacılardan biri de Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Son dönemlerdeki çıkışları ve parkurdaki etkisi ile göz dolduran Survivor Aleyna'nın hayatı da seyirci tarafından mercek altına alındı.
Hayran kitlesini iyice arttıran ve finale çıkacağı kesin gözüyle bakılan Survivor Kalaycıoğlu kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor ve anne-babası kim? Gelin yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olan Aleyna Kalycıoğlu'nu daha yakından tanıyalım...
Yarışmaya gönüllüler takımıyla başlayan Aleyna Survivor 2021'e ilk kez başvurmuş ve elemeleri geçip yarışmaya dahil olmuş. Kendisini hep finalde görmeyi hayal ettiğini söyleyen Survivor Aleyna 23 yaşında ve aslen Bursalı.
Bursa'da doğmasına rağmen çocukluğu Yalova'da geçen Aleyna'nın anne ve babası Aleyna henüz 10 yaşındayken boşandı. Aleyna'nın, Cansu Kalaycıoğlu adında bir kız kardeşi var. Engelli olan kardeşine çok düşkün olan yarışmacı 2 kardeş.