Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı salladı
Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu yarışmanın ardından Instagram hesabında paylaştığı pozlarla nefes kesiyor. Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu fotoğraflarını paylaşır paylaşmaz beğeni ve yorum yağdı.
Survivor 2021'de yarışan ünlü isimler arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra adından söz ettirmeye Instagram pozlarıyla devam ediyor. Bir markanın çekimi için kamera karşısına geçen Kalaycıoğlu'nun ceketinin altına sütyen giymeden verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı.
Survivor 2021'nin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından gündemde kalmaya devam ediyor.
Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların yanı sıra bu sefer de kamera karşısında verdiği pozlarla olay yarattı.
Önce estetik yaptırdı sonra saçlarını boyattı
'Survivor Panorama' programının yorumcularından Gökhan Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Survivor Aleyna estetik olduktan sonra saçlarını sarıyı boyatıp kestirmiş ve imaj tazelemişti. Yarışmadan sonra işleri açılan Survivor Aleyna bir marka için pozlar verdi.