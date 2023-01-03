Survivor Aleyna Elibol pozlarıyla dikkat çekti! Sosyal medyayı salladı: "Survivor güzeli geliyor"
TV8 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni yarışma Survivor 2023'ün yarışmacı kadrosu geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Bu sezon ‘ünlüler, gönüllüler ve fenomenler’ konsepti ile ekranlarda olacak yarışmada gönüllüler takımında yer alan Aleyna Elibol'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve duru güzelliği tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte detaylar...
Survivor 2023 merakla beklenirken Acun Ilıcalı takımları açıkladı. Gönüllüler takımının dikkat çeken yarışmacılarından Aleyna Elibol paylaşımlarıyla beğeni topladı.
Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2023, 15 Ocak tarihinde başlayacak. Yeni sezon Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kadrolarının açıklanmasının ardından, özellikle Gönüllüler takımındaki yarışmacılar merak edilmeye başlandı.
Tanıtımdaki iddialı cümleleriyle dikkat çeken Aleyna Elibol da merak edilen isimler arasındaydı.
1996 doğumlu Aleyna Elibol, sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda oyunculuk yapıyor.