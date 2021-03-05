Survivor Akrep çakıldı Alev Alev Mucize Doktor'a büyük şok! Zirve bakın kimin

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Kazanan takımın patates püresi ve patlıcanlı köfte yediği dün akşamki bölümde Survivor, reytinglerde hüsrana uğradı.



İşte perşembe günü reyting sonuçları...