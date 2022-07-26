Survivor Adem kendini daha fazla tutamadı: Nisa Bölükbaşı hakkındaki o şeyi itiraf etti!
Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı, Survivor All Star 2022'de finale kalan iki isim olmuştu. SMS oylamasında daha fazla oy alan yarışmacı Nisa Bölükbaşı yarışmanın şampiyonu oldu. Adem Kılıççı ise yarışmayı ikinci olarak bitirdi. Yarışma sonrası Adem Kılıççı, Bölükbaşı'nı sosyal medya hesabından sildi. Bu hamle akıllara birçok senaryo getirirken, Kılıççı bir açıklama yapmıyordu. Fakat Survivor Adem sonunda sessizliğini bozdu. Bakın neler söyledi...
Adem Kılıççı, çoğu kişi gibi Nisa Bölükbaşı'nın Survivor'da şampiyon olmasına sinirlenmişti. Şampiyonluk ilan edildikten sonra, herkes evine döndü. Adem Kılıççı ise Survivor Nisa'yı sosyal medya hesabından sildi. Bunun sebebiyle ilgili bir açıklama yapmayan Adem, uzun süre sonra sessizliğini bozdu. Nisa Bölükbaşı hakkında itiraf ettikleri büyük dikkat çekti. bakın Kılıççı'nın ses getiren açıklaması nasıl oldu...
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2022'de şampiyonu geçen haftalarda belli oldu. TV8 ekranlarının fenomen yarışma programında yarı finalistler Batuhan Karacakaya, Adem Kılıççı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel oldu.
Büyük bir heyecana sahne olan yarı final oylaması sonucunda ise Ayşe ve Batuhan'ı saf dışı bırakan Adem ile Nisa final biletini kaptı. Acun Ilıcalı da SMS oylaması sonucunda kazananın Nisa olduğunu açıkladı. Ancak Nisa'nın şampiyonluğu tartışmaları da beraberinde getirdi.
Şampiyonluğu haketmediğini söyledi
Yarışmanın bitmesinin ardından başta Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya olmak üzere Nisa'nın şampiyonluğu hak etmediğini söyleyen birçok kişi Twitter'dan tepkilerini dile getirdi. Adem Kılıçcı da sosyal medya hesabında Nisa Bölükbaşı'nı takipten çıkaran dikkat çekti. Kılıçcı'nın bu hamlesinin ardından türlü senaryolar üretilirken Nisa'dan açıklama geldi.