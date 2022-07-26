Survivor Adem kendini daha fazla tutamadı: Nisa Bölükbaşı hakkındaki o şeyi itiraf etti!

Büyük bir heyecana sahne olan yarı final oylaması sonucunda ise Ayşe ve Batuhan'ı saf dışı bırakan Adem ile Nisa final biletini kaptı. Acun Ilıcalı da SMS oylaması sonucunda kazananın Nisa olduğunu açıkladı. Ancak Nisa'nın şampiyonluğu tartışmaları da beraberinde getirdi.