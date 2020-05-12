Survivor Acun Ilıcalı'nın beklemediği veda oldu! Herkesi şoke etti

"En üzüldüğüm veda": Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler ve gönüllülerden ilk eleme adayları Berkan ve Mert oldu. Yapılan SMS oylaması sonuçlarına göre ise Salı akşamı yeni bölümde en yüksek oyu alan ünlüler ve gönüllülerden 2'şer yarışmacı 4 eleme adayı daha belirleyecek. Böylece 6 aday arasından en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek.