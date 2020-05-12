Survivor Acun Ilıcalı'nın beklemediği veda oldu! Herkesi şoke etti
Survivor 2020'nin 12 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünde herkesi şok edecek bir ayrılık yaşanacak. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde yaptığı konuşma merak uyandırdı.
TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2020'de 12 Mayıs Salı akşamı gelecek 74. bölümün fragmanı yayımlandı. İletişim ödülü ve eleme heyecanının yaşanacağı yarışmada Acun Ilıcalı'nın konseyde kullandığı ifadeler herkeste merak uyandırdı.
"En üzüldüğüm veda": Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler ve gönüllülerden ilk eleme adayları Berkan ve Mert oldu. Yapılan SMS oylaması sonuçlarına göre ise Salı akşamı yeni bölümde en yüksek oyu alan ünlüler ve gönüllülerden 2'şer yarışmacı 4 eleme adayı daha belirleyecek. Böylece 6 aday arasından en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek.
Survivor'un yeni bölüm fragmanında ise ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı'nın oldukça üzgün olması ve "Bu sezon Survivor'da benim için en beklenmedik veda oldu.
Açık söyleyeyim belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz" sözleri izleyenleri meraklandırdı.