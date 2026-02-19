Survivor 2026'da skandal! Yapım ekibinin yemeği çalındı Acun Ilıcalı ateş püskürdü
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026'nın son bölümünde yaşananlar şaşırttı. Bir set çalışanı, yemeğinin çalındığını fark etti ve ünlüler takımına "Çok ayıp bir şey" diyerek sert çıktı. İzleyici hırsızlığı gerçekleştirenin kim olduğunu merak ederken, Acun Ilıcalı konseyde ateş püskürdü. İşte detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’da ünlüler takımında tansiyon bir anda yükseldi. Ödül oyunu sonrası adaya dönülmesinin ardından ortaya atılan “kayıp yemek” iddiası, takım içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi.
Survivor yapım ekibinin yemeği adada kayboldu. Ekipten bir kişi yarışmacıların yanına gelerek "Arkadaşlar sadece bir kez soracağım; biri barakaya girip yemekleri almış eğer kim aldıysa gerçekten söylesin yoksa oraya geçen herkesi birazdan rapor edeceğim" dedi.
"Çok ayıp bir şey"
Survivor çalışanı "Direkt yemek poşetini almış bu gerçekten çok ayıp bir şey ya. Ben burada sırılsıklam olmuşum, şortumu kurutmaya çalışırken, bulaşıkları yıkarken ışık tutarken birinin barakaya girip yemek alması..." diyerek isyan etti.
İlk etapta Can’ın suçlanması dikkat çekerken Bayhan olaya el koydu. Yaşananların ardından Bayhan Gürhan, konunun üstünü kapatmayacağını açıkça dile getirdi. Takım arkadaşlarını tek tek sorgulayan Bayhan, “Herkesin hakkı bellidir. Sofrada da cezada da herkes hak ettiğini almalı. Böyle bir davranışı yapan biri varsa bir an önce ortaya çıksın” sözleriyle dikkat çekti.