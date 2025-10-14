Survivor 2026 kadrosuna bomba transfer! Derin Talu katılacak...
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstelendiği 'Survivor 2026' için geri sayım başladı... All Star-Ünlüler formatında yayınlanacak yarışma programıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçen hafta birçok ünlü ile birlikte uyuşturucu operasyonu kapsamında bulunduğu evden alınıp ifade veren Derin Talu hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.
Acun Ilıcalı'nın, Derin Talu'yu Survivor 2026 yarışmasına katılmayı ikna ettiği konuşuluyor.
Yarışmayla ilgili bilgiler paylaşan 'Survivor Bilgi adlı X hesabı da Derin Talu'nun Survivor kadrosunda olduğunu yazdı.