Survivor 2024 şampiyonu belli oldu! İşte final gecesi yaşananlar: Nefise mi? Ogeday mı?
Survivor 2024 şampiyonu aylar süren mücadele ardından 14 Haziran 2024 tarihinde belli oldu. Survivor All Star'da büyük finale kalan Nefise ve Ogeday arasında yapılan düellolar sonucunda sezonunun birincisi belli oldu.
Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da bir sezon daha sona erdi. Kırmızı ve mavi takımın tüm sezon boyunca kıran kırana mücadele ettiği performans senesinde sona gelindi.
Survivor All Star 2024'te ilk iki finalist Dominik Cumhuriyeti'ndeki oyunlarda galip gelen Batuhan ve Nefise, olurken; İstanbul'daki yarı finalde de Ogeday ve Seda finale adını yazdırdı.
13 Haziran akşamı İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen canlı yayında finalin nasıl olacağı açıklandı.
İlk olarak yarışmacıların yüzdelerini açıklayan Murat Ceylan, "6 olan rakibini eleyecek ve kalan iki yarışmacı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek" dedi ve eşleşmeleri duyurdu.