Survivor 2024 büyük kavgayla başlıyor! Poyraz'la Turabi krizi çıktı ada karıştı!

Daha ilk bölümden tansiyonun yüksek olduğu anlaşılan fragmanda, Nagihan ve karşı takım arasında tartışma yaşandığı görüldü. Fragmanın ilerleyen dakikalarında ise Poyraz'ın "İki aydır bütün saygısızlıkları, kışkırtmaları yapan bu adam. " dediği görüldü. Bunun üzerine de Turabi Poyraz'a karşılık olarak, "Senin biberonunu emziğini getirdim." sözlerini söylemesi tansiyonu yükseltti.