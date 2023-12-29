Survivor 2024 büyük kavgayla başlıyor! Poyraz'la Turabi krizi çıktı ada karıştı!
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2024 All Star için heyecanlı geri sayım başladı. İlk fragman yayınlandı, daha ilk bölümden Poyraz ile Turabi arasında büyük kriz yaşandı.
Survivor All Star 2024 izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon farklı bir konseptle ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor All Star'ın ilk bölüm tanıtım fragmanı Acun Ilıcalı tarafından yayınlandı.
Fragmanda, daha önce iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran'ın, Yiğit Poyraz'ın üzerine yürümesi dikkat çekti. Ödül oyunundaki parkurda yaşanan kavgada, Poyraz iki aydır saygısızlık kışkırtma yapıldığını söylerken, Turabi'nin Poyraz'a saldırmaya çalıştığı görüldü.
Survivor All Star, 1 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak. All Star sezonu için geri sayımın başladığı Survivor'ın ilk tanıtım fragmanında, Acun Ilıcalı, SMS olmadığı için Nagihan Karadere'nin hayallerinin gerçek olduğunu söyledi.
Daha ilk bölümden tansiyonun yüksek olduğu anlaşılan fragmanda, Nagihan ve karşı takım arasında tartışma yaşandığı görüldü. Fragmanın ilerleyen dakikalarında ise Poyraz'ın "İki aydır bütün saygısızlıkları, kışkırtmaları yapan bu adam. " dediği görüldü. Bunun üzerine de Turabi Poyraz'a karşılık olarak, "Senin biberonunu emziğini getirdim." sözlerini söylemesi tansiyonu yükseltti.