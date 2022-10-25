Survivor 2023'ün formatı değişiyor! Acun Ilıcalı müjdeyi verdi: Akıl oyunları detayı olay oldu!
TV8 ekranlarında yayınlanan ve dünyanın en zor yarışması olarak bilinen Survivor 2023'ün tanıtımı yayınlandı ve resmen başvurular başladı. Geçtiğimiz sene izleyici ekran başına kitlemeyi başaran yarışmanın 2023 yarışmacı kadrosu merakla beklenirken Acun Ilıcalı yaptığı açıklama ile herkesi adeta şaşırttı. Formatta değişiklik sinyali veren Ilıcalı'nın tanıtım videosunda kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekti.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor'ın 2023 tanıtım videosu yayınlandı. İzleyiciyi ekranlara kilitleyen yarışma Survivor, yeni sezonu ve formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Müjdeyi ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tanıtım videosuna verdi.
Geçtiğimiz sezonda eski şampiyonların da mücadele ettiği 'All Star' yılında Nisa Bölükbaşı'nın mutlu sona ulaştığı Survivor'ın yeni sezonu merakla bekleniyor.
Nisa Bölükbaşı, parkur performansı olarak Adem Kılıçcı, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Batuhan Karacakaya ve Çağan Atakan Arslan gibi iddialı rakiplerinin gerisinde kalmasına rağmen SMS oylaması sonucu şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı.
All Star sonrası 'haksızlık' eleştirileri günlerce konuşulmuştu. Nagihan ve Batuhan da bu yönde çarpıcı açıklamalar yapmıştı.