Survivor 2023'ün formatı değişiyor! Acun Ilıcalı müjdeyi verdi: Akıl oyunları detayı olay oldu!

Nisa Bölükbaşı, parkur performansı olarak Adem Kılıçcı, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Batuhan Karacakaya ve Çağan Atakan Arslan gibi iddialı rakiplerinin gerisinde kalmasına rağmen SMS oylaması sonucu şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı.