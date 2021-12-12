BIST 2.035
DOLAR 13,88
EURO 15,72
ALTIN 795,87

Survivor 2022 All Star kadrosu açıklandı listede bomba isimler var! Acun Ilıcalı paylaştı

Survivor 2022 All Star kadrosu açıklandı listede bomba isimler var! Acun Ilıcalı paylaştı

TV8 Survivor 2022’de mücadele edecek yarışmacılar, bugün Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Survivor 2022 All Star kadrosu açıklandı listede bomba isimler var! Acun Ilıcalı paylaştı

'MasterChef Türkiye 2021’in final yapmasının ardından yeni sezonuyla Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele edecek tüm isimleri Acun Ilıcalı Instagram hesabından açıkladı.

130
Survivor 2022 All Star kadrosu açıklandı listede bomba isimler var! Acun Ilıcalı paylaştı

Bu sezon All Star formatıyla ünlüler ve gönüllüler mücadelesiyle izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022’de önceki sezonlarda ter döken ve yarıştıkları döneme damga vuran eski yarışmacılar yer alacak.

230
Survivor 2022 All Star kadrosu açıklandı listede bomba isimler var! Acun Ilıcalı paylaştı

Az önce gönüllüler takımında mücade edecek yarışmacıları açıklayan Ilıcalı, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiye; "Survivor All Star Gönüllüler Takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notunu düştü.

İşte Survivor gönüllüler takımı...

330
Survivor 2022 All Star kadrosu açıklandı listede bomba isimler var! Acun Ilıcalı paylaştı

2014 yılında Survivor'da yarışan ve ikinci olan oyuncu Gökhan Keser

430