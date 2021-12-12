Survivor 2022 All Star kadrosu açıklandı listede bomba isimler var! Acun Ilıcalı paylaştı
TV8 Survivor 2022’de mücadele edecek yarışmacılar, bugün Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
'MasterChef Türkiye 2021’in final yapmasının ardından yeni sezonuyla Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele edecek tüm isimleri Acun Ilıcalı Instagram hesabından açıkladı.
Bu sezon All Star formatıyla ünlüler ve gönüllüler mücadelesiyle izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022’de önceki sezonlarda ter döken ve yarıştıkları döneme damga vuran eski yarışmacılar yer alacak.
Az önce gönüllüler takımında mücade edecek yarışmacıları açıklayan Ilıcalı, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiye; "Survivor All Star Gönüllüler Takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notunu düştü.
İşte Survivor gönüllüler takımı...
2014 yılında Survivor'da yarışan ve ikinci olan oyuncu Gökhan Keser