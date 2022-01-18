Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyununda Evrim Keklik sakatlandı 'Annemi istiyorum' diye ağladı!
TV8'de yayınlanan Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyununda Evrim Keklik'e sakatlık şoku... Kaza geçiren Survivor Evrim 'Annemi' istiyorum' diye acıdan inledi!
TV8'in en iddialı yapımlarından Survivor 2022 All Star 'kazalar' ve 'hastalıklar'la başladı. Kadrosuyla bugüne kadarki en zorlu sezonlardan biri olacağı konuşulan Survivor All Star 2022'deki ilk terslik Nisa Bölükbaşı'nın koronavirüse yakalanarak ekibe dahil olamaması ve yerine Yağmur Banda'nın geçmesi oldu. Ardından daha ilk bölümün ilk oyununda sakatlanan Barış Murat Yağcı'nın acı dolu haykırışları tüm izleyenleri korkuttu. Dün yayınlanan Survivor 2022 All Star'da Hikmet Tuğsuz parkurda zipline ipini kopmasıyla kafasına makara isbaet etti. Acı içinde kıvranan Hikmet Tuğsuz'un kaşı feci şekilde yarıldı. Kazaların peşpeşe patladığı Survivor 2022 All Star'da bir korkunç kaza daha izleyiciyi bekliyor. 2022 Survivor All Star dokunulmazlık oyunu fragmanındaki görüntülerde Evrim Keklik kaza geçirerek yere yığılıyor ve acıyla 'Annemi istiyorum' diye ağlıyor! İşte tüm detaylarıyla Survivor 2022 All Star dosyası...
Survivor All Star'ların arasında en zor sezon! "Sürgün kampı" başladı 'Allah yardımcıları olsun' : Survivor All star 2022 diğer All Star sezonlarına göre oldukça zor oyunlarla yayın hayatına start verdi. Acun Ilıcalı'nın ilan ettiği oyunlar yarışmacıları şoke ederken, sosyal medyada 'Neden her parkur bu kadar zor' yorumları yapılmaya başlandı . Öte yandan Survivor All Star 2022'de bir ilke imza atıldı. Acun Ilıcalı Survivor'un son yayınlanan bölümünde 'sürgün' sistemini duyurdu. Sürgüne giden ilk isim ünlülerden olurken Ilıcalı, sürgüne gidecekler için "Allah yardımcısı olsun" dedi. Sürgün kampına giden ilk isimler Birsen ve Sercan oldu.
Önce Barı, ardından Hikmet ve son olarak Evrim... Feci kazalar ve sakatlıklar bitmiyor: TV8'de bu akşam 4'üncü bölümü ekrana gelecek olan Survivor 2022 All Star 2022'de daha ilk haftadan 3 yarışmacı sakatlandı. Önce Barış ardından Hikmet son olarak da Evrim parkurda ciddi şekilde sakatlık geçirdi ve her bir yarışmacının acı dolu haykırışları sosyal medyada viral oldu.
Son olarak Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyunu fragmanı yayınlandı.