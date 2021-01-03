Survivor 2021'in ünlüler kadrosu bomba! Acun Ilıcalı geçen yıldan sürpriz yaptı

9 Ocak'ta ilk bölümü izleyiciyle buluşacak olan ve büyük heyecanın yaşanacağı Survivor 2021'de Ünlüler takımı belli oldu. İlk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte 'Ünlüler'de kimlerin yer alacağı netleşti. Ünlüler takımında, geçen yıl da yarışmada yer alan 'Meryem Kasap' sürprizi yaşandı.