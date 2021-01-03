Survivor 2021'in ünlüler kadrosu bomba! Acun Ilıcalı geçen yıldan sürpriz yaptı
TV8'de yayımlanacak olan Survivor 2021'in paylaşılan ilk fragmanında ünlüler kadrosu açıklandı.
9 Ocak'ta ilk bölümü izleyiciyle buluşacak olan ve büyük heyecanın yaşanacağı Survivor 2021'de Ünlüler takımı belli oldu. İlk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte 'Ünlüler'de kimlerin yer alacağı netleşti. Ünlüler takımında, geçen yıl da yarışmada yer alan 'Meryem Kasap' sürprizi yaşandı.
İşte Survivor 2021 Ünlüler takımı ve iddialı ifadeleri:
'Er meydanlarında sarı fırtınaydım. Survivor'a kasırga olmaya gidiyorum.'
''Köpek balıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada. Tam bana göre'
'Kazanmak ve sonuna kadar mücadele etmek için Survivor'a gidiyorum.'