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Survivor 2021'in gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu

Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu. Merakla beklenen Survivor 2021, ünlüler ve gönüllüler şeklinde yapılacak. Survivor ünlüler takımı kadrosu sonrasında gönüllüler takımı yarışmacıları da açıklandı. İşte Survivor gönüllüler takımı yarışmacıları ve yayın tarihi...

Survivor 2021 yarışması için geri sayım başladı. Ünlüler ve gönüllüler olarak ekrana gelecek Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi akşamı TV8 ekranında izleyicisi ile buluşacak. Survivor 2021'de ünlülerin ardından gönüllüler takımı yarışmacıları da belli oldu.

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Survivor Türkiye'de geçen sezonu Cemal Can Canseven’in şampiyon olarak tamamlamıştı. Survivor Türkiye 2021, ünlüler ve gönüllüler arasında kıyasıya mücadeleye sahne olacak. İşte Survivor gönüllüler takımı yarışmacıları...

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Uğurtan Dora

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Sancakay Ilım Morgül

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