Survivor 2021'in gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu

Survivor 2021 yarışması için geri sayım başladı. Ünlüler ve gönüllüler olarak ekrana gelecek Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi akşamı TV8 ekranında izleyicisi ile buluşacak. Survivor 2021'de ünlülerin ardından gönüllüler takımı yarışmacıları da belli oldu.