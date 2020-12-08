Survivor 2021'e Aşk-ı Memnu yıldızı Batuhan Karacakaya katılacak iddiası olay
Survivor 2021 yarışmacılarından birinin Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın olacağı iddia edildi.
Televizyon ekranlarına damgasını vurmuş dizi Aşk-ı Memnu'nun yıldızının Survivor 2021 yarışmasında olacağı iddiası ortalığı karıştırdı.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde oyuncu Cemal Hünal'ın Survivor yarışması için Dominik Adası'nda olacağını açıkladı. Ardından da Öykü Çelik'in kadroya dahil olduğu iddiası yayıldı.
Son iddia ise sosyal medyada ortalığı birbirine kattı. 23 yaşındaki Batuhan Karacakaya, bir dönem rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile şöhrete kavuşmuştu.
Şimdilerde yakışıklılığı ve fiziğiyle görenleri şaşkınlığa uğratan Batuhan Karacakaya'nın Survivor 2021 kadrosunda olma ihtimali sevenlerini epey heyecanlandırdı.