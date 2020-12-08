BIST 1.343
DOLAR 7,82
EURO 9,48
ALTIN 468,81

Survivor 2021'e Aşk-ı Memnu yıldızı Batuhan Karacakaya katılacak iddiası olay

Survivor 2021 yarışmacılarından birinin Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın olacağı iddia edildi.

Televizyon ekranlarına damgasını vurmuş dizi Aşk-ı Memnu'nun yıldızının Survivor 2021 yarışmasında olacağı iddiası ortalığı karıştırdı.

115

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde oyuncu Cemal Hünal'ın Survivor yarışması için Dominik Adası'nda olacağını açıkladı. Ardından da Öykü Çelik'in kadroya dahil olduğu iddiası yayıldı.

215

Son iddia ise sosyal medyada ortalığı birbirine kattı. 23 yaşındaki Batuhan Karacakaya, bir dönem rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile şöhrete kavuşmuştu.

315

Şimdilerde yakışıklılığı ve fiziğiyle görenleri şaşkınlığa uğratan Batuhan Karacakaya'nın Survivor 2021 kadrosunda olma ihtimali sevenlerini epey heyecanlandırdı.

415