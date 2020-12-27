Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Çelik'ten alkışlanacak hareket: Yolda bakın ne buldum
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Çelik olay açıklamalarının ardından alkışlanacak hareketiyle gündem oldu.
Mini etek ve ev kirasıyla ilgili sözleriyle magazin gündemini olay olan Öykü Çelik geçtiğimiz gün yaptığı hareketle herkesin takdirini toplamayı başardı. 2021 Survivor yarışmasının duyarlılığı sosyal medyada konuşuldu.
Öykü Çelik önceki gün Bebek'te görüntüledi. Bir kafenin önünde arkadaşları ile sohbet eden Çelik'in maske takmadığı görüldü.
Ünlü oyuncu, muhabirlerin röportaj isteğini, "Arkadaşlarımla konuşuyorum." diyerek geri çevirdi.
Arkadaşlarından ayrılarak hızlı adımlarla arabasına binen Çelik, "Neden maske takmadınız?" sorusuna cevap vermedi.