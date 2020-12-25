Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Çelik: Ünlüyüz diye zengin zannediyorlar
Öykü Çelik, mini etek açıklamalarının ardından yaptığı yeni açıklamalarla yine dikkatleri üzerine çekti.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'mini etek' açıklamasıyla tepki çeken oyuncu Öykü Çelik, yine Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Henüz 'mini etek' üzerine söylediği sözler unutulmamışken yenilerini ekledi.
Öykü Çelik, ''Ünlüyüz diye bizi zengin sanıyorlar, ev kiramı ödemek için kredi çektiğim dönemler oldu'' ifadelerini kullandı. Şu sıralar Survivor 2021'e gitmek için hazırlık yapan oyuncu Öykü Çelik bu konuda da ilginç açıklamalar yaptı:
''Şimdi değişik bir şey denemeye karar verdim. Survivor'a gidiyorsun ama sen oyuncusun. Evet oyuncuyum ama bu Survivor’a gitmek istememi değiştiremez."
"O kadar çok kişi var ki bizim sektörde Survivor’a gitmek isteyen. Sanırım en cesaretlilerinden birisi ben olacağım. Ben hiçbir zaman işin sonunu hedef koyan birisi olmadım. Bir yarış olur, ben o yarışı kazanmayı hedeflerim."