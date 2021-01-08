Survivor 2021 yarışmacıları Dominik'e uçtu son mesajları bakın neler oldu

Melis Sezer (Milli Tenisçi): "Herkese merhaba, ben Melis Sezer! Bugüne kadar milli sporcu olarak kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi sıra Survivor’da! 2021 Survivor’ında; azmimi, inancımı ve cesaretimi göstermek için ünlüler takımında karşınızdayım. Beni yetiştiren aileme, bana güvenen destekçilerime ve memleketim İzmir’e yakışır şekilde mücadele edeceğim. Bana bugüne kadar gösterdiğiniz ve bugünden sonra göstereceğiniz destekleriniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum, Survivor’da görüşmek üzere!"