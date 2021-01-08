Survivor 2021 yarışmacıları Dominik'e uçtu son mesajları bakın neler oldu
Survivor 2021'de yarışacak isimler Dominik'e uçtu. Sosyal medya hesaplarından son paylaşımları yapan yarışmacılar iddialı konuştu.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen Survivor yarışmasının 2021 yarışmacıları Dominik'e gitti. Sosyal medya hesaplarından son mesajlarını yayımladılar. İşte Survivor yarışmasında mücadele edecek olan isimlerin Instagram'daki son mesajları...
Ünlüler
İsmail Balaban (Başpehlivan): Şampiyonluk hedefiyle çıktığım Survivor öncesi Instagram'daki son paylaşımımdır. Benim için önemli olan; pes etmeden terinin son damlasına kadar savaşmak ve mücadele etmek. Aileme, memleketime ve dünyanın dört bir yanından beni kendi içlerinden biri gibi görüp destekleyen herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Allah’a emanet olun"
Melis Sezer (Milli Tenisçi): "Herkese merhaba, ben Melis Sezer! Bugüne kadar milli sporcu olarak kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi sıra Survivor’da! 2021 Survivor’ında; azmimi, inancımı ve cesaretimi göstermek için ünlüler takımında karşınızdayım. Beni yetiştiren aileme, bana güvenen destekçilerime ve memleketim İzmir’e yakışır şekilde mücadele edeceğim. Bana bugüne kadar gösterdiğiniz ve bugünden sonra göstereceğiniz destekleriniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum, Survivor’da görüşmek üzere!"
Çağrı Atakan (Oyuncu): "Herkese merhaba! Survivor sürecimde dualarınıza ve desteğinize ihtiyacım var. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum, görüşmek üzere"