Survivor 2021 şampiyonunu Hakan Hatipoğlu açıkladı! Bakın hangi ismi söyledi
Eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, Survivor Panorama'da 2021 şampiyonunun kim olacağını açıkladı.
TV8 ekranlarında Survivor fırtınası esmeye devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya yarıştığı programda herkes kimin şampiyon olacağını merakla bekliyor. Henüz finale daha var olmasına rağmen tahminler başladı.
TV8'de yayınlanan Survivor Panorama'da Hakan Hatipoğlu, Survivor şampiyonunun şimdiden belli olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz yıllarda defalarca Survivor'da yarışan Hakan Hatipoğlu, programda "Bu kadar net konuşuyorum, Survivor'da şampiyon yüzde 90 Poyraz olacak" dedi.
Hatipoğlu, "Benim için Survivor şampiyonu yüzde 90 Poyraz. Yüzde 90 diyorum o kadar da net konuşuyorum. Yüzde 10'u da artık İsmail ile Ayşe paylaşırlar. Ben bunu ilan ettim" dedi.