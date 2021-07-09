Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban Kırkpınar güreşine katılacak mı? Flaş karar!

"Yeri geldi, çok haksızlık yapıldı. Polemikler yapıldı hep sustum ve ahlakımı korumaya çalıştım." diyen Balaban, "Camiamızı lekelememek adına çok sabrettim. Çok şükür finale ulaştık ve güzel bir şekilde birinciliği göğüsledim" diye konuştu.