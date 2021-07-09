Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban Kırkpınar güreşine katılacak mı? Flaş karar!
'Kırkpınar Güreşleri ne zaman, İsmail Balaban yarışacak mı' sorusu Tv8 Survivor 2021'in bitmesi ve İsmail Balaban'ın şampiyon olmasının ardından akıllara gelen ilk sorulardan... İşte Kırkpınar Güreşçisi İsmail Balaban'ın hayranlarını üzecek karar...
2013 ve 2017 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı "Sarı Fırtına" lakaplı Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, bu yıl 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşmeyeceğini açıkladı.
İsmail Balaban, yaptığı açıklamada, geçen yıl salgından dolayı güreşlerin yapılamadığını, bir yarışma programından teklif gelince yarışmaya katıldığını hatırlattı.
2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi. 2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır. 2021'de katıldığı Survivor yarışmasında ise birinciliği elde etmiştir.
"Yeri geldi, çok haksızlık yapıldı. Polemikler yapıldı hep sustum ve ahlakımı korumaya çalıştım." diyen Balaban, "Camiamızı lekelememek adına çok sabrettim. Çok şükür finale ulaştık ve güzel bir şekilde birinciliği göğüsledim" diye konuştu.