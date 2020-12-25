Survivor 2021 ne zaman başlayacak belli oldu ilk iki yarışmacı ünlülerden
TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye'nin bitmesi yakınken Survivor 2021'in ne zaman başlayacağı belli oldu.
TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye yarışmasının final yapmasıyla Survivor 2021 yarışması başlayacak. Televizyon ekranlarının fenomen yarışmasının hayranları şimdiden heyecanlanmaya başladı. Survivor 2021 bu yıl yine birbirinden iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapacak. Acun Ilıcalı'nın her yıl düzenlediği Survivor geçtiğimiz sezon Cemal Can Canseven'in birinciliğiyle sonuçlanmıştı.
Survivor 2021 yarışması için ise iki ünlü isim açığa çıktı. Acun Ilıcalı, oyuncu Cemal Hünal'ın Dominik'e gideceğini duyurdu. Bir diğer isim ise Öykü Çelik oldu. Ilıcalı, açıklamasa da Çelik, Survivor için hazırlandığını söyledi.
MasterChef Türkiye programının final yapması ile beraber Survivor 2021’in de başlayacağı tahmin ediliyor. Ortaya çıkan bir afiş Survivor 2021'in başlama tarihini de açığa çıkarttı. TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor 2021, 9 Ocak'ta birinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Survivor yarışmacılarından Öykü Çelik: 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenördür. Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti.