Survivor 2021 ne zaman başlayacak belli oldu ilk iki yarışmacı ünlülerden

Survivor 2021 yarışması için ise iki ünlü isim açığa çıktı. Acun Ilıcalı, oyuncu Cemal Hünal'ın Dominik'e gideceğini duyurdu. Bir diğer isim ise Öykü Çelik oldu. Ilıcalı, açıklamasa da Çelik, Survivor için hazırlandığını söyledi.