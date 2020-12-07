Survivor 2021 kadrosu şekilleniyor! Cemal Hünal'dan sonra bir isim daha belli
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Survivor 2021'in ilk yarışmacısını Cemal Hünal olarak açıkladı. Survivor 2021'in ikinci yarışmacısının ise Öykü Çelik olduğu iddia edildi.
MasterChef Türkiye yarışmasının TV8 ekranlarında şampiyonunu belirlemesiyle yayın hayatı sona erecek. Ardından ise herkesin severek izlediği Survivor yarışması seyircisiyle buluşacak. Acun Ilıcalı, Survivor için müjdeleri duyurmaya başladı.
Cemal Hünal'ın fotoğrafını "Issız adam, ıssız ada" notuyla paylaşan Ilıcalı'nın fotoğrafın üzerinde Survivor 2021 etiketini de eklemesi dikkat çekti. Böylelikle Hünal'ın Survivor 2021'in ilk yarışmacısı olduğu ortaya çıktı.
İddialara göre, Öykü Çelik ise Survivor 2021'in yarışmacılarından biri oldu. Acun Ilıcalı'dan resmi bir açıklama henüz gelmese de kulislerde konuşulana göre, Çelik, Dominik yolcusu.
Öte yandan Öykü Çelik, geçtiğimiz günlerde skandal cümlelere imazsını attı ve tartışma yarattı. Öykü Çelik, "K.çına kadar mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyerek şoke etti.