Survivor 2021 için Barış Murat Yağcı paylaştı Nisa Bölükbaşı bakın ne yazdı
Barış Murat Yağcı, Survivor 2021 yarışması için Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sevgilisi Nisa Bölükbaşı ise yorumuyla olay oldu.
Survivor 2020 yarışmasında taşışan ardından yarışmanın bitmesiyle aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. Survivor'da yeni sezonun başlamasıyla Barış Murat Instagram'dan yeni yarışmacılara başarılar diledi.
Yağcı, Survivor'dan fotoğraflarını paylaşarak "Ben sadece katılmak için değil, tarih yazmaya geldim. Survivor karakter oluşturmaz ortaya çıkarır. Yeni sezonda tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Sakatlık yaşamadan inşallah" yorumunda bulundu.
Bu yoruma Nisa Bölükbaşı ise "Nerden nereye" yazınca fotoğrafa yorum yağdı. Sosyal medyayı ikiye bölen bu yoruma çoğu kişi "Siz hani kardeştiniz gerçekten nerden nereye" diyerek tepki gösterdi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Barış Murat Yağcı, Taksim İstiklal Caddesi'nde aşka geldi. Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na caddenin ortasında evlilik teklifi etti.