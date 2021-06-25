Survivor 2021 finalistleri kim yarı finalde kim elendi İşte SMS oy sıralaması
'Tv8 Survivor 2021 finalistleri kim' sorusunun yanıtı belli oldu Survivor büyük finalde kim yarışacak nefesler tutuldu ve dün akşam Survivor 2021 yarı finalde kimin elendiği ortaya çıktı. Sona kalan 4 yarışmacı olan Ayşe, Aleyna, İsmail ve Poyraz İstanbul'a geldi. yapılan SMS oylama sonucu yarışmada finale veda eden isimler peş peşe belli oldu. İşte Survivor 2021 finale ilişkin tüm detaylar...
Nefes kesen Survivor'da artık şampiyonun belli olmasına çok az kaldı, nefesler tutuldu. Yarınki büyük finale adım adım yaklaşılırken sona kalan 4 yarışmacı olan Ayşe, Aleyna, İsmail ve Poyraz İstanbul'a geldi. Herkes Poyraz mı yoksa Aleyna mı elenecek? sorusunun cevabını merak ediyordu. Yapılan oylama sonucu yarışmada finale veda eden isimler peş peşe belli oldu. Ardından Acun Ilıcalı finalde karşı karşıya gelecek iki ismi açıkladı.
İşte Survivor 2021 büyük finaline bir gün kala tüm detaylar...
Survivor'da bu senin şampiyonun belirlenmesine çok az zaman kala yarışmalar İstanbul'a geldi. Aleyna, Ayşe, İsmail ve Poyraz adadan ayrılarak, İstanbul stüdyosundaki yerleri aldı.
Poyraz stüdyoda ailesi ve arkadaşını gördüğü için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Poyraz "Şu an buraya gelince hayatımı hatırladım. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İçim çok rahat ve huzurlu. Buradaki 4 kişi de hak ediyor şampiyonluğu" ifadelerini kullandı.