Survivor 2021 finalistleri kim yarı finalde kim elendi İşte SMS oy sıralaması

Nefes kesen Survivor'da artık şampiyonun belli olmasına çok az kaldı, nefesler tutuldu. Yarınki büyük finale adım adım yaklaşılırken sona kalan 4 yarışmacı olan Ayşe, Aleyna, İsmail ve Poyraz İstanbul'a geldi. Herkes Poyraz mı yoksa Aleyna mı elenecek? sorusunun cevabını merak ediyordu. Yapılan oylama sonucu yarışmada finale veda eden isimler peş peşe belli oldu. Ardından Acun Ilıcalı finalde karşı karşıya gelecek iki ismi açıkladı.