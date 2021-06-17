Survivor 2021 finali yaklaşıyor! Acun Ilıcalı duyurdu: Bu bir ilk!
Survivor 2021'de heyecan son hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların şampiyon olmak için mücadele ettiği Survivor 2021'de bir ilk yaşandı.
Büyük finale adım adım yaklaşan Survivor 2021'de heyecan son hızıyla devam ediyor. Tv8'de ekrana gelen Survivor 2021'de yarışmacılar, dün akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık ödülü için kıyasıya mücadele etti.
Dokunulmazlık oyununda finale yükselen ilk yarışmacı mavi takımdan Ayşe oldu. Ayşe, kırmızı takımdan Aleyna'yı 5-0 yenerek adını finale yazdıran ilk isim oldu.
Ayşe finale giren ilk isim oldu
Acun Ilıcalı, Ayşe'nin sembolü kazanmasıyla Survivor'da bu sene bir ilk yaşanmış olduğunu duyurdu.
Öte yandan konseyde Ayşe "Kimsenin gitmeyi hak ettiği düşünmüyorum ama benim bir sıralamam var. O yüzden İsmail diyorum" ifadelerini kullandı.