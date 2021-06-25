Survivor 2021 final öncesi 'Poyraz'a torpil' iddiası! Acun delirecek!

Carolina’nın ve Poyraz’ın yakın olması ise Acun Ilıcalı tarafından “Sanki bunlar Bahamalar’a tatile gitmişte bizi de kalabalık olsun diye davet etmişler gibiydiler” yorumunda bulunmuştu. Poyraz’ın sevgilisi olduğu iddia edilen Carolina ise sosyal medya üzerinden birçok paylaşım yaparak akşam SMS’te yüksek oy olması için istekte bulundu.