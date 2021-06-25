Survivor 2021 final öncesi 'Poyraz'a torpil' iddiası! Acun delirecek!
TV8'de yayınlanan Survivor 2021 finale doğru yaklaşırken yarışmacılardan Yiğit Poyraz’la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Bu torpil olayına Acun Ilıcalı’nın da sinirden delireceği öne sürüldü. İşte detaylar...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline doğru sayılı günler kala, TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Poyraz’a büyük bir torpil yapıldığı iddia edildi. Acun Ilıcalı’nın sinirden delireceği türden bir torpil olduğuna dair birçok yorum arka arkaya yapıldı. Duruma Poyraz sevenleri de ayağa kaldırdı.
Binlerce kişinin ilgiyle takip ettiği Survivor yarışmasında olası bir torpil hamlesinin yapıldığı ileri sürüldü. Söz konusu olan Poyraz ise mercek altına alındı.
İddialara göre, Yunanistan’ı ayağa kaldıran bu olayda Poyraz'ın sevgilisi aktif bir rol alıyordu. Survivor yarışmasında Poyraz ve Carolina’nın sevgili olduğuna dair iddialar gündeme gelmişti. Ödül oyununu kazanan Poyraz ve Carolina, Bahamalar’da sanki tek başlarına tatil yapıyormuş gibi takılmışlar ve bu durum Acun Ilıcalı’nın dikkatini üzerine çekmişti.
Carolina’nın ve Poyraz’ın yakın olması ise Acun Ilıcalı tarafından “Sanki bunlar Bahamalar’a tatile gitmişte bizi de kalabalık olsun diye davet etmişler gibiydiler” yorumunda bulunmuştu. Poyraz’ın sevgilisi olduğu iddia edilen Carolina ise sosyal medya üzerinden birçok paylaşım yaparak akşam SMS’te yüksek oy olması için istekte bulundu.