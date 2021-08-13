Survivor 2021 Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi kim? Batuhan Karakacakaya çok bozuldu!
TV8 Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu'nun diğer bir yarışmacı olan Batuhan Karacaya ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Survivor 2021 yarışmasıyla şöhrete kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu'nun özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
TV8'in başarılı yarışma programlarından, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara damgasını vuran Survivor 2021 bitti ancak izleri hala medya gündeminde... Gerek yarışmacıların yeni projeleri gerek yeni hayatları sosyal medyanın da magazin gündeminin de takibinde... Yarışmanın çok konuşulan yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu'nun yarışma esnasından yarışmacı arkadaşlarından oyuncu Batuhan Karacakaya ile yakıştırılmasıyla ikilinin sevgili oluğu konuşuluyordu ancak Aleyna'nın gerçek sevgilisinin bambaşka biri olduğu iddiası sosyal medya kulislerini karıştırdı. Kalaycıoğlu'nun sevgilisinin Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir olduğu öne sürüldü.
Adı Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodularına karışan Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı. Kalaycıoğlu'nun ünlü sunucu ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni aşkıyla ilgili ortaya atılan iddiadan sonra Batuhan Karacakaya imalı bir paylaşım yaptı.Survivor'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya sevenleri tarafından birbirlerine çok yakıştırılmış ikili arasında aşk olduğu iddia edilmişti.
Aleyna Kalaycıoğlu, stresli geçen yarışma sonrası soluğu tatilde aldı. Sık sık tatil pozlarını paylaşan Survivor Aleyna'nın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.