Survivor 2021 Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi kim? Batuhan Karakacakaya çok bozuldu!

TV8'in başarılı yarışma programlarından, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara damgasını vuran Survivor 2021 bitti ancak izleri hala medya gündeminde... Gerek yarışmacıların yeni projeleri gerek yeni hayatları sosyal medyanın da magazin gündeminin de takibinde... Yarışmanın çok konuşulan yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu'nun yarışma esnasından yarışmacı arkadaşlarından oyuncu Batuhan Karacakaya ile yakıştırılmasıyla ikilinin sevgili oluğu konuşuluyordu ancak Aleyna'nın gerçek sevgilisinin bambaşka biri olduğu iddiası sosyal medya kulislerini karıştırdı. Kalaycıoğlu'nun sevgilisinin Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir olduğu öne sürüldü.