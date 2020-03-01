Survivor 2020'de Yasin ve Erman arasında büyük kavga çıktı! Olay sözler

Merakla takip edilen TV8'in Survivor 2020 yarışması dokunulmazlık oyunuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Her geçen gün artan ünlüler ve gönüllüler takımlarının gerginliği ve tartışmaları artarak devam ediyor. Geçen hafta ünlüler takımına katılan Erman Altıkardeş ise hareketleriyle hem karşı takımın hem de kendi takımından yarışmacıların tepkisiyle karşılaştı.