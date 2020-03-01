Survivor 2020'de Yasin ve Erman arasında büyük kavga çıktı! Olay sözler
Dün TV8'de yayımlanan Survivor 2020'de büyük heyecan yaşandı. Dokunulmazlık heyecanının yaşandığı yarışmada Erman Altıkardeş ve Yasin arasında gerginlik yaşandı. Erman'ın hareketleri büyük tepki topladı.
Merakla takip edilen TV8'in Survivor 2020 yarışması dokunulmazlık oyunuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Her geçen gün artan ünlüler ve gönüllüler takımlarının gerginliği ve tartışmaları artarak devam ediyor. Geçen hafta ünlüler takımına katılan Erman Altıkardeş ise hareketleriyle hem karşı takımın hem de kendi takımından yarışmacıların tepkisiyle karşılaştı.
"Survivor ödül oyununu kim kazandı": Dokunulmazlık oyunu öncesi oynanan ödül oyununda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Kıran kırana yarışmanın yaşandığı Survivor'da erzak ödüllü oyunda kazanan Gönüllüler takımı oldu.
"Erman'ın hareketleri takımından tepki çekti": Ünlüler takımına yeni katılan Erman'ın gergin tavırları ve Yasin ile Ersin'le tartışması büyük bir huzursuzluk çıkardı. Oyun sonrasında yine bir erzak ödülünü kaybeden Ünlüler Takımı, adada Erman'a karşı tavır alma eğilimine girdi.
"Erman ve Yasin karşı karşıya geldiler": Survivor 2020 yarışmasında bu hafta Erman Altıkardeş ve MasterChef Yasin'in karşı karşıya gelmesi damga vurdu. Erzak oyununda yarışan Erman ile Yasin mücadelesinde Erman durumu 4-4’e getirdi. Galibiyet sonrasında Yasin’e laf atan Erman ile Yasin arasında tartışma çıktı.