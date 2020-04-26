Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı belli oldu

Dokunulmazlık oyununda kıyasıyla mücadelenin yaşandığı Survivor'da gönüllüler takımı, ünlülere karşı parkurda rüzgar gibi esti ve skoru bir anda 5-0 yapıp büyük bir avantaj elde edip, dokunulmazlığın yanında verilen lezzetli yiyeceklerin tadına bakmaya hak kazandı.