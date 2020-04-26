Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı belli oldu
Her geçen hafta heyecanın yükseldiği Survivor'da 25 Nisan Cumartesi günü yayımlanan yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler arasında dokunulmazlık oyunu geceye damga vurdu. Haftanın ilk eleme adayı da dün akşam belli oldu.
"Avantaj oyunu heyecanı yaşandı": Survivor 2020'de Acun Ilıcalı'nın sunumuyla dün ekranlarda izleyicilerin nefeslerini kesti. Ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyunu öncesi avantaj oyununda karşı karşıya geldiler. Dokunulmazlık oyununda rakip takımdan istedikleri yarışmacı ile eşleşmek isteyen yarışmacılar avantaj oyununu kazanmaya çalıştılar.
Dokunulmazlık oyununda kıyasıyla mücadelenin yaşandığı Survivor'da gönüllüler takımı, ünlülere karşı parkurda rüzgar gibi esti ve skoru bir anda 5-0 yapıp büyük bir avantaj elde edip, dokunulmazlığın yanında verilen lezzetli yiyeceklerin tadına bakmaya hak kazandı.
Ardından oyunu 7-0’a kadar getiren gönüllüler için rüzgar tersine esmeye başladı. Sercan’ın sakatlanması ile gönüllüler skoru 9-6 yaptılar fakat ünlüler iki oyunu alarak 9-8’e taşımayı başardılar.
"Dokunulmazlık oyunu gönüllülerin oldu": Oyun sonunda gönüllüler 10-8 galip geldi. Dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmış oldu.