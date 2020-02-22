Survivor 2020'de Cemal Can ve Barış birbirine girdi! Gerginlik yükseldi
İzleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor 2020 yarışmasının 4. bölümünde ödül oyununda yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. Ünlüler takımından Barış ile gönüllüler takımından Cemal Can birbirine girdiler.
TV8'in merakla izlenen yarışması Survivor 2020'de dün yayımlanan 4. bölümünde yarışma esnasında ortam gerildi. 21 Şubat Cuma akşamı ekranlara gelen Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldiler.
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"Cemal Can ve Mert arasında gerginlik oldu": Cemal Can ve Mert mücadelesinde galip gelen ünlüler oldu. Barış oyun esnasında hata olduğunu iddia ederek itiraz etti. Sonrasında Cemal Can'ın hareketi ve sözleri ortamda gerginlik yarattı.
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Buna karşılık veren Barış'ın "Saçma salak konuşuyorsun" sözleri üzerine Cemal Can "Bana salak diyemezsin" diye tepki gösterdi.
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Sert sözler ikili arasında ortamın iyice gerilmesine neden oldu. Birbirlerinin üzerine yürüyen yarışmacıları, arkadaşları zor sakinleştirdi.
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