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Survivor 2020 yıldızı Nisa Bölükbaşı da oyuncu oldu bakın hangi diziye katıldı

Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan Survivor yıldızı Nisa Bölükbaşı, kariyerine oyunculukla devam etme kararı aldı.

Son zamanlarda Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Nisa Bölükbaşı da spor kariyerini bir kenara bıraktı. Bölükbaşı, oyunculuğa merak saldı.

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Survivor 2020'de büyük bir hayran kitlesi kazanan Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'nın kanatları altına giren isimlerden oldu.

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Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabından Sihirli Annem'in çocuk oyuncularından ara Aras Özdoyran ile bir fotoğrafını yayımladı.

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Yeni bir projeye imza attığının müjdesini veren Nisa Bölükbaşı sette kendisine makyaj yapıldığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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