Survivor 2020 yarışmacıları Evrim Keklik Mert Öcal Acun Ilıcalı'nın kanalıyla el sıkıştı

Survivor 2020'nin çok konuşulan yarışmacılarından Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor'ın bitmesiyle yakınlaştı. Aralarında aşk olduğu iddiası bir dönem dilden dolandı. İkili her seferinde bu iddiayı yalanlasa da birbirlerinden pek ayrılmıyorları.