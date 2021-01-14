Survivor 2020 yarışmacıları Evrim Keklik Mert Öcal Acun Ilıcalı'nın kanalıyla el sıkıştı
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8 ile eski Survivor yarışmacıları Evrim Keklik ve Mert Öcal anlaştı. Yeni sezonda TV8 ekranlarında olacaklar.
Survivor 2020'nin çok konuşulan yarışmacılarından Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor'ın bitmesiyle yakınlaştı. Aralarında aşk olduğu iddiası bir dönem dilden dolandı. İkili her seferinde bu iddiayı yalanlasa da birbirlerinden pek ayrılmıyorları.
Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak Survivor 2020'ye giden oyuncu Mert Öcal, yarışmanın bitmesinin ardından FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol aldı. Oyunculuk macerasına ara veren Öcal, Evrim Keklik ile beraber yeni bir maceraya atıldı.
Öcal, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Hakan Hatipoğlu ile Survivor Panorama'yı sunacağını duyurdu.
Survivor 2020'nin bir diğer dikkat çeken sivri dilli yarışmacısı Evrim Keklik de Uçankuş TV'deki programının yanı sıra Panorama da yorumculuk yapmaya başladı.