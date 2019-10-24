Survivor 2020 ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı açıkladı komedi yıldızı çıktı

Bu sezon full yeni kadro olacağını ve eski yarışmacılardan kimsenin olmayacağını söyleyen Ilıcalı, Çok Güzel Hareketler Bunlar da tanınan Ersin Korkut'un yarışmada olacağını açıkladı. Ayrıca Ilıcalı, zayıf olarak görünen Ersin Korkut'un avantajının daha büyük olacağını da ekledi.