Survivor 2020 için koronavirüs kararı! Acun Ilıcalı mecbur kaldı
Survivor'da Acun Ilıcalı kötü haberleri duyurdu. Gönüllüler takımından Meryem'in sakatlığı nedeniyle diskalifiye olabileceğini söyleyen Ilıcalı, yeni yarışmacı getiremeceği bilgisini de verdi.
TV8 ekranlarının heyecan dolu yarışmasında Koronavirüs şoku yaşandı. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların büyük ölçüde iptal olmasıyla, Survivor'ın çekildiği Dominik'e Türkiye'den gidiş gelişler durduruldu.
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Gönüllüler takımından Meryem'in sakatlığı hakkında konuşan Acun Ilıcalı, yeni bir yarışmacı gelemeyeceği ise iki takım arasındaki dengeyi nasıl sağlayacağını anlattı.
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Acun Ilıcalı, dizinden sakatlanan ve oyunlardan uzak kalan Meryem'in bir kez daha kontrole gideceğini söyledi. Doktorun kararı ise Meryem'in Survivor'daki kaderini belli edecek.
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Acun Ilıcalı, Meryem'in Survivor'dan ayrılması durumunda takımların dengesinin korunması açısından, iki takım arasında transfer yapılabileceğini söyledi.
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