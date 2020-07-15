Survivor 2020 birincisi kim oldu? Survivor şampiyonu açıklandı!
Büyük heyecanla takip edilen Survivor 2020'de birinci belli oldu. TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan final, İstanbul GalataPort'ta gerçekleştirildi. Acun Ilıcalı sunuculuğunda gerçekleşen finalde renkli dakikalar yaşandı. Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Cansever arasında gerçekleşen finalin birincisi SMS oylaması sonucunda belli oldu. Cemal Can ve Barış arasında gerçekleşen Survivor 2020 şampiyonu kim oldu? Survivor'ı kim kazandı?
Nefeslerin tutulduğu finalde Survivor 2020 birincisi, Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
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Şubat ayında başlayan ve 20'den fazla yarışmacının katıldığı Survivor'ın 2020 sezonu sona erdi.
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Büyük rekabetin yaşandığı, zaman zaman tansiyonun yükseldiği yarışmada önceki gün çeyrek final gerçekleşmişti.
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Yasin'in elenmesi sonrasında finalde Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven karşı karşıya geldi.
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