Survivor 2019'un şampiyonu Yusuf Karakaya kimdir, nereli

Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti.