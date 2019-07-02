Survivor 2019'un şampiyonu Yusuf Karakaya kimdir, nereli
Survivor 2019 büyük finali 1 Temmuz Pazartesi akşamı Bodrum'dan TV8 ekranlarından canlı yayınla ekranda olacak. Survivor finalinde Yusuf ile Seda arasında sms oylaması sonucuna göre Survivor 2019'un şampiyonu Yusuf Karakaya oldu. Peki 2019 Survivor'ın son şampiyonu Yusuf Karakaya kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim ? İşte Yusuf Karakaya hakkında merak edilenler
Yusuf Karakaya, Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında şampiyon oldu. Survivor 2019 yarışmasında boy gösteren Yusuf Karakaya, Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon olmuştur. Peki, Yusuf Karakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte 2019 Survivor şampiyonu Yusuf'un hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...
Yusuf Karakaya kimdir? 2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi.
İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı.
Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti.