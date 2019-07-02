Survivor 2019'un şampiyonu Yusuf Karakaya bakın ne kazandı

Survivor 2019 Türk şampiyon kaç para alacak?

Survivor yarışmacıları final heyecanı yaşıyor! Survivor Türk finalinde Okay ve Emre'nin elenmesinin ardından Seda ile Yusuf finale kaldı! Bu ikiliden biri şampiyon olarak Survivor 2019 Şampiyonu ünvanını elde edecek hem de yüklü bir kazanç sağlayacak.