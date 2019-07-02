Survivor 2019'un şampiyonu Yusuf Karakaya bakın ne kazandı
Survivor 2019'da final heyecanı başladı. Survivor'da Şampiyon olan yarışmacı ne kadar kazanacak, kaç para ödül alacak? Survivor izleyicisi, Survivor 2019 yarışmasının ödüllerini merak ediyor. Şampiyon Yusuf Karakaya kaç para alacak İşte Survivor şampiyonunun kazanacağı para
Survivor 2019'da Yunanistan şampiyonu dün belli olurken Survivor izleyicisi, Survivor 2019 şampiyonluk ödüllerini araştırıyor. Survivor finalinde dün Yunan takımından Katerina şampiyonluğu kazanırken, Türk finalinde Seda ile Yusuf final koltuğuna oturmayı başarmıştı. Peki Survivor 2019'un büyük ödülü ne?
Yunanistan'da, geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaçıran ve finalde rakibine elenen Katerina Dalaka, bu sezon şampiyon oldu. Survivor Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka'nın ödülü 100 Bin Euro olarak açıklandı.
Survivor'ın Yunan yapımcısı, Survivor 2019 yarışmasının kazananı Dalaka'Ya tam 100 bin euro ödeyecek. Survivor Dalaka'nın ödülü 100 bin euro oldu
Survivor 2019 Türk şampiyon kaç para alacak?
Survivor yarışmacıları final heyecanı yaşıyor! Survivor Türk finalinde Okay ve Emre'nin elenmesinin ardından Seda ile Yusuf finale kaldı! Bu ikiliden biri şampiyon olarak Survivor 2019 Şampiyonu ünvanını elde edecek hem de yüklü bir kazanç sağlayacak.