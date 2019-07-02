Survivor 2019'un şampiyonu belli oldu İşte Survivor 2019'un şampiyonu

Survivor 2019'un şampiyonu kim oldu? Yusuf mu Seda mı?:

Survivor'da Türkiye finali ise 1 Temmuz Pazartesi akşamı Bodrum'dan canlı olarak yayınlandı. Survivor'da yarı finalde Okay ve Emre elenirken, Yusuf ve Seda ise finale kalmıştı. Survivor finalinde canlı yayında sms oylaması başlatıldı. Gece 00.00'dan sonra oylama sona erdi.