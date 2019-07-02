Survivor 2019'un şampiyonu belli oldu İşte Survivor 2019'un şampiyonu
Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da 5 aylık maceranın sonuna gelindi. Survivor 2019 büyük finali 1 Temmuz Pazartesi akşamı Bodrum'dan canlı yayınla ekranda olacak. Yarı finale çıkan dört yarışmacı arasından finale adını yazdıranlar ise Yusuf Karakaya ve Seda Ocak arasından Yusuf şampiyon oldu
TV8 ekranlarında Şubat ayında yayınlanmaya başlayan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında Türk yarışmacılardan Seda Ocak ve Yusuf Karakaya ikili finale kalan isimlerden Şampiyon olan isim Yusuf Karakaya oldu. Survivor 2019 Yunanistan şampiyonu ise Pazar akşamı belli olmuştu. Yunan yarışmacı Katerina Dalaka Survivor 2019'un Yunan şampiyonu oldu.
Survivor 2019'un şampiyonu kim oldu? Yusuf mu Seda mı?:
Survivor'da Türkiye finali ise 1 Temmuz Pazartesi akşamı Bodrum'dan canlı olarak yayınlandı. Survivor'da yarı finalde Okay ve Emre elenirken, Yusuf ve Seda ise finale kalmıştı. Survivor finalinde canlı yayında sms oylaması başlatıldı. Gece 00.00'dan sonra oylama sona erdi.
Noterin onayladığı sonuçlar Acun Ilıcalı'ya verildi. Ilıcalı ise bu sonuçlara göre Survivor 2019'da şampiyon olan ismi açıkladı. Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya oldu.
Survivor'ın son şampiyonu Yusuf'un annesi fenalaştı
Survivor finalinde Acun Ilıcalı finalistlerin aileleriyle konuştu. Yusuf'un annesi canlı yayında fenalaştı. Ekran başındakiler ve seyirciler korku dolu anlar yaşadı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Zinnet Hanım doktor kontrolüne alındı. Yayına bir süre ara verilirken, Acun Ilıcalı ise Yusuf'un annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ilıcalı, Zinnet Hanım'ın tansiyonunun düştüğünü ancak şu anda iyi olduğunu söyledi.