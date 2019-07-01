Survivor 2019'da finale kalan Seda Ocak kimdir, nereli
Survivor 2019 büyük finali 1 Temmuz Pazartesi akşamı Bodrum'dan TV8 ekranlarından canlı yayınla ekranda olacak. Survivor finalinde Yusuf ile Seda arasında sms oylaması yapılacak. Survivor şampiyonu ise oylama sonucuna göre belli olacak. Peki 2019 Survivor'ın yarı finalisti Seda Ocak kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim ? İşte Seda Ocak hakkında merak edilenler
Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da 5 aylık maceranın sonuna gelirken Survivor büyük finali 1 Temmuz Pazartesi akşamı TV8'den ve Bodrum'dan canlı yayınla ekranda olacak.
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Seda Ocak kimdir?: Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi
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Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi.
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Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı.
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