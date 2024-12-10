BIST 10.222
DOLAR 34,85
EURO 36,73
ALTIN 2.990,47

Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal'ın kızı 8. kattan düştü

|
Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal'ın kızı 8. kattan düştü

Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın kızı Azra, 8. kattan düştü. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu, tedavisi yoğun bakımda süren Azra için dua istedi.

Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal'ın kızı 8. kattan düştü

Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın kızı 8. kattan düştü. 14 yaşındaki Azra'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

15
Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal'ın kızı 8. kattan düştü

Kazayı sosyal medya hesabından Hakan Hatipoğlu duyurdu. Hatipoğlu'nun paylaşımı şöyle:

25
Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal'ın kızı 8. kattan düştü

 "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivora katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8.kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. Elimizden gelen tek şey bu abi dediğinde boğazım düğümlendi. "

35
Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal'ın kızı 8. kattan düştü

"Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal ailesinin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim."

45