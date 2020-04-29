Survivor 2018 yarışmacısı Gamze Aksu eniştesi tarafından darp edildi
Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Survivor'da 2018 yılında yarışan Gamze Aksu, ablasının doğum gününde eniştesi tarafından darp edilince soluğu karakolda aldı. Gamze Aksu, eniştesinden şikayetçi oldu.
2018 yılında Survivor'da yarışan, Recep İvedik'in 4. filminde de boy gösteren Gamze Aksu, ablasının doğum günü kutlaması esnasında eniştesinin şiddetine maruz kaldı. Sarıyer'de turan ailesinin evine ablasının doğum günü kutlaması için vokalist eşi Orhun Ozan ile birlikte giden Aksu, neye uğradığını şaşırdı.
Gamze Aksu, evde ailesiyle birlikte yemek yedi, ablasının doğum günü kutlandı fakat gecenin ilerleyen saatlerine doğru iki kız kardeş arasında sözlü bir atışma yaşandı. Atışma kısa sürede hararetli bir tartışmaya dönüştü.
İki kız kardeşin kavgasına abla Aksu'nun sevgilisi Özgür Küçükbaşa da dahil oldu. Sabah'ın haberine göre, Küçükbaşa, "Ablanı üzüyorsun" diyerek Gamze Aksu'ya hakaret etti, ardından ünlü oyuncuyu kolundan tutarak yere fırlattı.
Özgür Küçükbaşa tarafından şiddete maruz kalan Gamze Aksu, fenalaştı ve aile bireyleri tarafından hastaneye kaldırıldı.