Survivor 2018 şampiyonu Adem'in nişanlısı, görenleri kendine hayran bıraktı! Bakın kim çıktı
Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı, geçtiğimiz günlerde takımıyla beraber kazandığı iletişim ödülünde nişanlısının hazırladığı mesaja ulaşmıştı. Nişanlı olduğunu kimsenin bilmediği Adem, bunun üzerine nişanlandığını açıkladı. Sosyal medya merak konusu olan Adem Kılıçcı'nın nişanlısı bakın kim çıktı?
Survivor 2022 All Star'da büyük finale sayılı günler kalmışken geçtiğimiz gün Adem ve Atakan arasında kavga çıktı. Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, tünele kendisinden önce giren Adem Kılıççı'yı arkadan tekmeledi. Oyunun bitmesinin ardından yaşanan kavga gündem oldu. Önceki bölümlerde nişanlandığını açıklayan Adem'in nişanlısı bakın kim çıktı...
Nagihan Karadere ile finale kalan Adem Kılıçcı Survivor 2018'de sezonun şampiyonu olmuştu.
Milli boksör Adem Kılıçcı, Survivor All Star Ünlüler takımında başarılı performansı ile tüm dikkatleri üzerine çemeye devam ediyor.
1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı, geçtiğmiz günlerde nişanlandığını söylemişti.