Sürücüler dikkat! Trafik kural ihlaline ağır yaptırımlar geliyor

Yeni yılla birlikte TBMM Genel Kurulu’nun ilk gündem maddelerinden biri trafik kanun teklifi olacak. Teklif, cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma, yarış, drift ve olay yerini terk etme gibi ihlaller için ağır para cezaları, ehliyete el koyma ve hapis yaptırımları öngörüyor. Düzenlemenin 6 Ocak sonrası yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Yeni yılla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun gündemine önemli kanun teklifleri geliyor. Genel Kurul’un ilk gündem maddelerinden biri ise trafik kanun teklifi olacak. Milletvekilleri, yeni yasama döneminde mesailerine bu düzenlemeyle başlayacak.

Söz konusu trafik kanun teklifi, geçtiğimiz yasama döneminde Mayıs ayında komisyon aşamasını tamamlamış ve komisyonda kabul edilmişti. Ancak teklifin Genel Kurul görüşmeleri ertelenmişti. Yeniden değerleme oranlarının uygulanmaması ve düzenlemenin yeni yılla birlikte yürürlüğe girmesi amacıyla Genel Kurul görüşmeleri 2026’ya bırakılmıştı.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte teklifin Genel Kurul’da ele alınması ve görüşmelere başlanması bekleniyor. Düzenleme kapsamında, trafikte caydırıcılığı artırmayı hedefleyen ve ölümlü ile yaralanmalı kazaların önüne geçmeyi amaçlayan ağır yaptırımlar öngörülüyor.

Teklife göre, seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Aynı yıl içinde ikinci ihlalde ceza 10 bin liraya, üçüncü ihlalde ise 20 bin liraya çıkacak. Tekrar eden ihlallerde sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınması da gündeme gelebilecek.

