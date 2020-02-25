Sürücüler dikkat! İstanbul'da en çok trafik kazasının olduğu 10 kara nokta belli oldu
Kayıtlı 4.5 milyona yakın aracın bulunduğu İstanbul’da, ne yazık ki her gün ölümlü trafik kazaları meydana geliyor. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 "kaza sıcak noktası’’ tespit etti. Yetkililer kazaların önlenmesi için çalışma başlattı. İşte o kaza noktaları:
İSTANBUL’da ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 "kaza sıcak noktası’’ tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkileri bu noktalarda meydana gelen kazaların önlenmesi için çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Emre Şen " İstanbul’da ölümlü kaza oranı 2016 yılına göre yüzde 60.56 düştü, hedefimiz 0 kaza’’ dedi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ‘’trafik kazalarının azaltılmasında en başarılı il" ödülü verildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri 2019 yılında en fazla ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 sıcak nokta ile kaza sayılarını açıkladı. İşte o kaza noktaları:
Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi TEM Güney Bağlantı Mevkii - 17 Kaza
Kadıköy D100 Kozyatağı Mevkii - 17 Kaza