Sürücüler dikkat! İstanbul'da en çok trafik kazasının olduğu 10 kara nokta belli oldu

İSTANBUL’da ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 "kaza sıcak noktası’’ tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkileri bu noktalarda meydana gelen kazaların önlenmesi için çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Emre Şen " İstanbul’da ölümlü kaza oranı 2016 yılına göre yüzde 60.56 düştü, hedefimiz 0 kaza’’ dedi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ‘’trafik kazalarının azaltılmasında en başarılı il" ödülü verildi.