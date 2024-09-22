Sürücüler dikkat bunu yapmayan yandı! Yoğunluk başladı son tarih yaklaştı
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde kritik tarih yaklaşıyor. Ehliyet yenileme işlemini henüz tamamlamayan sürücüler için son başvuru tarihi hızla yaklaşırken, nüfus müdürlükleri ve randevu sistemlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Yetkililer, başvuruların son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Ehliyet yenileme işlemlerini zamanında yapmayan sürücüler ise cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
Ntv'nin haberine göre, ehliyet yenileme işlemleri için nüfus müdürlüklerinde yoğunluklar artmaya başladı. Eski tip sürücü belgeleri için yenileme işlemlerini henüz tamamlamamış olan vatandaşlar, "Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme gerekli belgeler neler?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte ehliyet yenileme ile ilgili tüm ayrıntılar.
EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu.
Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.
Buna göre; Ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
EHLİYET YENİLEMEMENİN CEZASI!
Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.