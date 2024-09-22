Sürücüler dikkat bunu yapmayan yandı! Yoğunluk başladı son tarih yaklaştı

Ntv'nin haberine göre, ehliyet yenileme işlemleri için nüfus müdürlüklerinde yoğunluklar artmaya başladı. Eski tip sürücü belgeleri için yenileme işlemlerini henüz tamamlamamış olan vatandaşlar, "Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme gerekli belgeler neler?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte ehliyet yenileme ile ilgili tüm ayrıntılar.