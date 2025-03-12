Sürücüler dikkat! Beyaz far tarihe karışıyor, cezası belli oldu
İçişleri Bakanlığı, trafikte karşıdan gelen sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen beyaz far kullanımını yasaklama kararı aldı. İşte yeni düzenlemenin detayları...
İçişleri Bakanlığı, trafikte sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen beyaz far kullanımına yasak getirdi.Cumhuriyet'te yer alan habere göre yeni düzenlemeyle fabrika çıkışı haricinde takılan beyaz farlar artık yasaklanacak, uymayan sürücülere ise ağır para cezaları uygulanacak.
2025 yılı itibarıyla abartılı egzoz kullanımına verilen 9.267 TL'lik cezanın, beyaz far kullananlar için de geçerli olması bekleniyor.
Cezaya rağmen farlarını değiştirmeyen sürücüler için trafikten men cezası uygulanacak.
Denetimlerin artırılmasıyla birlikte fabrika çıkışı harici beyaz far kullanımı tamamen sona erdirilecek.