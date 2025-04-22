Sürücüler aman dikkat bu cezaya af yok! Hükümet düğmeye bastı

CEZALARDA ARTIŞ SİNYALİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu kapsamda trafik suçlarında cezaların artırılması için Cumhurbaşkanlığında AK Parti grup yönetimi ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığının yaptığı sunumda, 2024 yılında 6 bin 450 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldiği, bu kazaların yüzde 45’inin hız ihlalinden kaynaklandığı aktarıldı.