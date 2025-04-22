Sürücüler aman dikkat bu cezaya af yok! Hükümet düğmeye bastı
Hükümetin son zamanda ısrarla üzerinde durduğu konulardan biri de trafikte ihlal yapanlar. Konuyla ilgili gelen peş peşe açıklamaların ardından düğmeye basıldı. Yeni düzenlemeyle beraber trafikte birden fazla suç işleyen sürücüler için artırılmış cezalar uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantıda ele alınan konuyla ilgili yakın zamanda somut adım atılması bekleniyor.
AK Parti'nin hukukçuları ve İçişleri Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni taslak ile trafik cezalarının artırılarak caydırıcı hâle getirilmesi hedefleniyor. Böylece özellikle hız ihlali, kırmızı ışık, hatalı şerit değiştirme, hatalı sollama gibi ihlallerden kaynaklı kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
CEZALARDA ARTIŞ SİNYALİ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu kapsamda trafik suçlarında cezaların artırılması için Cumhurbaşkanlığında AK Parti grup yönetimi ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığının yaptığı sunumda, 2024 yılında 6 bin 450 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldiği, bu kazaların yüzde 45’inin hız ihlalinden kaynaklandığı aktarıldı.
Kazaların 1.300’ünün ise hatalı şerit değiştirme, diğerlerinin ise hatalı dönüş, hatalı sollama, kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı belirtildi.
CEZA ARTTI SUÇ ORANI AZALDI
AK Parti kaynakları “Türkiye’de trafik suçlarının cezaları çok düşük kaldı. Mesela çakarlı araç konusunda cezayı artırınca bu yasağa uymayanların sayısı yüzde 75 azaldı. Çünkü, cezalar caydırıcı hâle geldi.