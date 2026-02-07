Sürücü ve yolcu kaçtı! Dereye uçan otomobildeki 2 kız kardeş hayatını kaybetti
İzmir'in Menderes ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 2 kız kardeşin cesetlerine ulaşıldı. Olayın gece yaşandığı, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan otomobil sürücüsü T.D. ve D.Y'nin durumu sabah jandarmaya bildirdiği öğrenildi.
35 CPV 616 plakalı otomobilin dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmada, otomobildeki Nergiz (21) ve kız kardeşi Balımnaz Türkkal'ın (16) cesedine ulaştı.
Kardeşlerin cesetleri, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, olayın gece yaşandığı, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan otomobil sürücüsü T.D. (33) ve D.Y'nin (28) durumu sabah jandarmaya bildirdiği öğrenildi. Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.