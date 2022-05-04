Sürprizler olacak bugüne çok dikkat edin! Kollarınızı sıvayın: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Mars ve Uranüs arasında destekleyici bir görünüm var. Önümüzdeki bir kaç gün oldukça heyecanlı ve eğlence ihtiyacımız artıyor.
Hayatımızda ertelediğimiz, üşendiğimiz hangi işler varsa harekete geçebiliriz ya da neyi değiştirmek istiyorsak bunun için kolları sıvayabiliriz. Bu çok dürtüsel bir enerji ve dengesiz.
Bu yüzden olabildiğince yapıcı bir şekilde bu günleri kullanmakta fayda var. Hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçin! Birinden hoşlanıyorsanız söylemek içinde süper zamanlar.
Cinsel hayatınızda da farklı ve sıra dışı şeyler deneyebilirsiniz. Yatak odanızı led lambalar dışında renklendirmek için harika zamanlar. Eğer yalnızsanız o saçma sapan kritelerinizi alt edecek tiplerle bir araya gelebilirsiniz.